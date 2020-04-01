شكرا لمتابعة خبر عن السبب وراء رائحة الحريق في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):لاحظ عدد من أهالي منطقة الرياض، في الساعات القليلة الماضية، رائحة حريق غريبة.
وتسائل الأهالي عن مصدر هذه الرائحة، التي لاحظها عدد كبير منهم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
وأوضح مقطع صوتي مسجل لاستفسار سيدة عن مصدر الرائحة، ليتضح أنه صدر نتيجة حرق مكب النفايات بحي السلي.
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