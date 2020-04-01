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شكرا لمتابعة خبر عن بعدسة صدى..رغم " الكورونا " الرياض لم تفقد جمال صباحها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - فاطمة القزيز (صدى):وثقت عدسة " صدى " مجموعة من الصور، لسد وادي نمار جنوب منطقة الرياض، في الساعات الأولى من الصباح والتي يسمح فيها بالتجول.
وأظهرت الصور، خروج بعض المواطنين، للتنزه والاستمتاع بالطبيعة، حيث مياه السد على امتداد الوادي.
ويعد وادي نمار متنزهًا مفتوحًا، ومن أهم المعالم السياحية والأشهر والأكثر جذبًا لزوار سياح العاصمة.
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