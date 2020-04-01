السعودية اليوم / نيوزيلندا تسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة تصل إلى 708 حالات



ولينجتون 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس

أعلنت نيوزيلندا اليوم الأربعاء تسجيل 61 إصابة إضافية بفيروس

وتتراجع حالات الإصابة الجديدة منذ يوم الجمعة الماضي الذي شهد أعلى حصيلة يومية حيث تم تسجيل 85 حالة، بينما يمكث السكان في منازلهم بموجب إغلاق تام لمدة شهر.

وشددت السلطات الصحية النيوزيلندية على أنه في الوقت الذي يتراجع فيه معدل حالات الإصابة ، ينبغي استمرار توخي الحذر بشأن وقف انتشار الفيروس.

وقالت مديرة الصحة العامة بوزارة الصحة كارولين ماكيلناي :"الأرقام مشجعة إلا أنه من المبكر القول ماذا تعني".

وأضافت أن المسؤولين يتوقعون زيادة الحالات بعدما وسعت الحكومة مفهوم تعريف الإصابة وسمحت لأي شخص يعاني من أعراض الإصابة بأن يجري الاختبارات اللازمة.

// انتهى //

07:50ت م

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ولينجتون 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسأعلنت نيوزيلندا اليوم الأربعاء تسجيل 61 إصابة إضافية بفيروس كورونا ، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 708 حالات.وتتراجع حالات الإصابة الجديدة منذ يوم الجمعة الماضي الذي شهد أعلى حصيلة يومية حيث تم تسجيل 85 حالة، بينما يمكث السكان في منازلهم بموجب إغلاق تام لمدة شهر.وشددت السلطات الصحية النيوزيلندية على أنه في الوقت الذي يتراجع فيه معدل حالات الإصابة ، ينبغي استمرار توخي الحذر بشأن وقف انتشار الفيروس.وقالت مديرة الصحة العامة بوزارة الصحة كارولين ماكيلناي :"الأرقام مشجعة إلا أنه من المبكر القول ماذا تعني".وأضافت أن المسؤولين يتوقعون زيادة الحالات بعدما وسعت الحكومة مفهوم تعريف الإصابة وسمحت لأي شخص يعاني من أعراض الإصابة بأن يجري الاختبارات اللازمة.// انتهى //07:50ت م0012

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