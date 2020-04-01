السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 5453 إصابة جديدة بكورونا و 149 حالة وفاة أخرى



برلين 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس

أظهرت احصائيات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس

وأوضحت الاحصائيات أن حالات الإصابة ارتفعت 5453 حالة عن اليوم السابق في حين بلغ عدد الوفيات الجديدة 149 حالة.

// انتهى //

07:47ت م

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برلين 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسأظهرت احصائيات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 67366 حالة والوفيات إلى 732.وأوضحت الاحصائيات أن حالات الإصابة ارتفعت 5453 حالة عن اليوم السابق في حين بلغ عدد الوفيات الجديدة 149 حالة.// انتهى //07:47ت م0011

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