السعودية اليوم / 1215 إجمالي الإصابات بكورونا في المكسيك والوفيات 29



مكسيكو سيتي 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس

قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم امس الثلاثاء إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورنا بلغ 1215 حالة مقارنة مع 1094 في اليوم السابق.

وأضافت أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 29 مقارنة مع 28 حالة في اليوم السابق.

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07:28ت م

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