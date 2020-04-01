السعودية اليوم / زلزال بقوة 5ر6 درجة يضرب ولاية إيداهو الأمريكية



واشنطن 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة 5ر6 درجة على مقياس ريختر ولاية أيداهو الأمريكية مساء امس الثلاثاء.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 72 كيلومترا عن غربي مدينة شاليس في إيداهو.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

// انتهى //

07:16ت م

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