بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 1441/8/8 هـ الموافق 2020/04/01 م واس

وكالة الأنباء

الأربعاء 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس

06:08ت م

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www.spa.gov.sa/2053607 وكالة الأنباء السعودية تحييكم وتبدأ بثها لهذا اليومالأربعاء 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس06:08ت م0001

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.