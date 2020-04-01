شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد " سحب رعدية على الشرقية و 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكونًا للسحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،القصيم، الرياض ،الشرقية) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية ، المدينة المنورة ،تبوك).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج.