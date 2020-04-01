دبي تطلق أول ممر تعقيم ذاتي للمسعفين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أول ممر للتعقيم الذاتي لحماية المسعفين والمخالطين لهم، للمحافظة على سلامة المجتمع وحماية العاملين بالميدان الصحي من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين وفنيين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
ويعمل ممر التعقيم الذاتي بأسلوب مبتكر يطبق لأول مرة في الإمارات، من خلال آلية تعقيم ملابس المسعفين وأحذيتهم فور انتهائهم من العمل الميداني، بهدف وقاية طواقم المسعفين وبعث الطمأنينة في نفوسهم لمواصلة عملهم بشكل آمن.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة إجراءات وقائية وقرارات احترازية اتخذتها حكومة الإمارات والجهات المعنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان سلامة جميع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.
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