شكرا لمتابعة خبر عن متحدث النيابة: تجاوزات مواقع التواصل عقوبتها السجن 5 سنوات و3 ملايين غرامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة ماجد الدسيماني، بأن التجاوزات عبر مواقع التواصل، قد تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات و3 ملايين ريال غرامة.

وأوضح الدسيماني، أن التجاوزات تتمثل في ترويج الشائعات التي تمثل الأمن الغذائي والصحي والمجتمعي بشكل عام، مثل تداول معلومات عن شح السلع أو إحصائية زائفة عن فيروس كورونا.

إضافة إلى المجاهرة بمخالفة الإجراءات الوقائية، والتحريض على مخالفتها وتصوير ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.