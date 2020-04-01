استجابة للزيادة في استخدام البيانات.. توفير ترددات إضافية لمقدمي خدمات الاتصالات

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قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أمس (الثلاثاء)، إنها وفرت الأسبوع الماضي ترددات إضافية لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة.

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وأوضحت الهيئة أنها اتخذت هذا القرار استجابةً للزيادة في استخدام البيانات خلال هذه الفترة الحرجة.

وبينت أنها رخصت بشكل مؤقت للمشغلين باستخدام ترددات إضافية في النطاقين (700 – 800) ميجاهرتز بعرض نطاق (40) ميجاهرتز، مشيرة إلى أن هذه الترددات تمثل زيادة بنسبة 50% في الترددات المستخدمة في تلك النطاقات من قِبل مقدمي الخدمات في المملكة.

وأفادت بأنها لاحظت تصاعداً في تحسن سرعات “الإنترنت” وأداء الشبكة وجودة الخدمات بعد تفعيل خطة استخدام هذه الترددات التي بدأت في 26 مارس.

