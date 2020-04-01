︎ :
.
قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أمس (الثلاثاء)، إنها وفرت الأسبوع الماضي ترددات إضافية لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة.
وأوضحت الهيئة أنها اتخذت هذا القرار استجابةً للزيادة في استخدام البيانات خلال هذه الفترة الحرجة.
وبينت أنها رخصت بشكل مؤقت للمشغلين باستخدام ترددات إضافية في النطاقين (700 – 800) ميجاهرتز بعرض نطاق (40) ميجاهرتز، مشيرة إلى أن هذه الترددات تمثل زيادة بنسبة 50% في الترددات المستخدمة في تلك النطاقات من قِبل مقدمي الخدمات في المملكة.
وأفادت بأنها لاحظت تصاعداً في تحسن سرعات “الإنترنت” وأداء الشبكة وجودة الخدمات بعد تفعيل خطة استخدام هذه الترددات التي بدأت في 26 مارس.
كانت هذه تفاصيل خبر استجابة للزيادة في استخدام البيانات.. توفير ترددات إضافية لمقدمي خدمات الاتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.