أمير جازان يعدّد دلائل الأمر الملكي بـ"الرعاية المجانية" لمصابي كورونا

أكّد أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر، أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتأمين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة مجاناً -لجميع المواطنين والمقيمين بمن فيهم مخالفي نظام الإقامة، في ما يتعلق بالاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا- يجدد الدور الإنساني النبيل الذي تقدمه المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وقال أمير منطقة جازان: «لقد جاء الأمر الملكي الكريم ليجسّد اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين على صحة وسلامة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن المعطاء ودليل حكمة وبعد النظر من المليك المفدى للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، والتي تهدف إلى حماية الأرواح من جائحة فيروس كورونا».

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