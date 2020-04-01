العثور على «تائه» وادي النهيمة بمكة.. والدفاع المدني يوضح حالته

عثرت فرق الإنقاذ التابعة لإدارة الدفاع المدني بمحافظة الكامل، بمنطقة مكة المكرمة، على مواطن تائه في «وادي النهيمية» بعد تلقي بلاغ بشأنه، وذلك وفق تأكيدات المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني.

وأوضح متحدث الدفاع المدني بالمنطقة، أن المركز الوطني للعمليات الأمنية «911» تلقى بلاغًا بالمساندة في البحث عن مواطن مفقود بمنطقة بوادي النهيمية، وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ لموقع الحادث.

وبعد رحلة بحث عن المواطن التائه بـ«وادي النهيمية» في منطقة بمسافة تزيد عن ٣ كم تمكّنت فرق الإنقاذ والشرطة من العثور على الشخص بصحة جيدة، وهو في العقد الخامس من العمر وسلمت الحالة للشرطة لإكمال الإجراءات اللازمة بشأنه.