عثرت فرق الإنقاذ التابعة لإدارة الدفاع المدني بمحافظة الكامل، بمنطقة مكة المكرمة، على مواطن تائه في «وادي النهيمية» بعد تلقي بلاغ بشأنه، وذلك وفق تأكيدات المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني.
وأوضح متحدث الدفاع المدني بالمنطقة، أن المركز الوطني للعمليات الأمنية «911» تلقى بلاغًا بالمساندة في البحث عن مواطن مفقود بمنطقة بوادي النهيمية، وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ لموقع الحادث.
وبعد رحلة بحث عن المواطن التائه بـ«وادي النهيمية» في منطقة بمسافة تزيد عن ٣ كم تمكّنت فرق الإنقاذ والشرطة من العثور على الشخص بصحة جيدة، وهو في العقد الخامس من العمر وسلمت الحالة للشرطة لإكمال الإجراءات اللازمة بشأنه.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على «تائه» وادي النهيمة بمكة.. والدفاع المدني يوضح حالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.