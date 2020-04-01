رسميًّا... الوزير الراجحي يطلق منصة العمل التطوعي في المملكة

أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، منصة العمل التطوعي في المملكة. وقال الوزير الراجحي، عبر حسابه بتويتر: "بتوفيق الله نطلق منصة العمل التطوعي، التي تهدف لدعم الجهود في تحقيق رؤية المملكة2030". وبيّن الوزير أن الهدف من منصة العمل التطوعي في المملكة "تحقيق التنمية مستدامة في جميع المجالات..". وبيّن الوزير أن منصة العمل التطوعي تأتي "تلبية لمتطلبات المرحلة الراهنة التي تمر بها مملكتنا الغالية، الأمر الذي يحتم علينا أن نعمل معًا بشكل تكاملي لخدمة الوطن والمجتمع".

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