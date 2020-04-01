"أوراق ثبوتية" تسمح باستثناء حاملها من "منع التجول"

تسمح نقاط الضبط الأمني في مختلف مناطق المملكة، بعبور الإعلاميين باعتبارهم من الفئات المستثناة من أمر منع التجول، الصادر ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتشمل المستندات الواجب إبرازها للجهات الأمنية، لإثبات حالة الاستثناء من أمر منع التجول، بطاقة العمل التي تثبت مهنة الإعلامي، فضلًا عن شهادة من الجهة التي يعمل بها، بشأن ظروف عمله التي تضطره للتنقل أثناء أوقات منع التجول، وفق قناة «الإخبارية».

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق في 25 مارس الجاري، على منع على سكان مناطق المملكة الـ13 الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، على ألا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

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