السعودية اليوم / إرتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى ليبيا إلى 10 حالات



طرابلس 7 شعبان 1441هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبيى لمكافحة الأمراض، اليوم ، تسجيل ليبيا إصابتين جديدتين بفيروس

وقال مركز مكافحة الأمراض في بيان، إن المختبر المرجعي لصحة المجتع التابع له تسلم 11 عينة ليتأكد إصابة شخصين بالفيروس، وذلك دون أن يذكر المركز مزيد التفاصيل عن المصابين أو أماكن تواجدهم.

وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى 10 أشخاص، فيما يخضع العشرات يوميًا للتحليل للاشتباه في إصابتهم.

// انتهى //

03:04ت م

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طرابلس 7 شعبان 1441هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبيى لمكافحة الأمراض، اليوم ، تسجيل ليبيا إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن 11 حالة إشتباه أجرى المختبر المرجعي تحاليل لها.وقال مركز مكافحة الأمراض في بيان، إن المختبر المرجعي لصحة المجتع التابع له تسلم 11 عينة ليتأكد إصابة شخصين بالفيروس، وذلك دون أن يذكر المركز مزيد التفاصيل عن المصابين أو أماكن تواجدهم.وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى 10 أشخاص، فيما يخضع العشرات يوميًا للتحليل للاشتباه في إصابتهم.// انتهى //03:04ت م0258

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