السعودية اليوم / السنغال تُسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا



دكار 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

سجلت السنغال اليوم، ثلاث عشرة إصابة جديدة بفيروس

وأعلنت وزارة الصحة السنغالية في بيان لها، شفاء اثني عشر مريضًا، من اصل 130.

وكان الرئيس السنغالي ماكي سال قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد، كما فرض حظر تجوّل ليلياً من الثامنة مساء ولغاية السادسة صباحاً وذلك لمكافحة تفشّي

// انتهى //

02:31ت م

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دكار 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسسجلت السنغال اليوم، ثلاث عشرة إصابة جديدة بفيروس كورونا وأعلنت وزارة الصحة السنغالية في بيان لها، شفاء اثني عشر مريضًا، من اصل 130.وكان الرئيس السنغالي ماكي سال قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد، كما فرض حظر تجوّل ليلياً من الثامنة مساء ولغاية السادسة صباحاً وذلك لمكافحة تفشّي فيروس كورونا المستجد ّ.// انتهى //02:31ت م0251

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