السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 837 وفاة جديدة بفيروس كورونا



روما 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس

سجلت إيطاليا 837 حالة وفاة جديدة بفيروس

وأفادت النشرة اليومية لوكالة الحماية المدنية الإيطالية أن حصيلة حالات الوفاة في إيطاليا ارتفعت إلى 12428، وهي أعلى حصيلة في العالم.

ووصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات، ومن بينها حالات الشفاء والوفاة، إلى 105792، وهي زيادة بنسبة 4 بالمئة عن أمس الاثنين.

// انتهى //

02:01ت م

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روما 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسسجلت إيطاليا 837 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) اليوم إلا أن انتشار الوباء يواصل التراجع.وأفادت النشرة اليومية لوكالة الحماية المدنية الإيطالية أن حصيلة حالات الوفاة في إيطاليا ارتفعت إلى 12428، وهي أعلى حصيلة في العالم.ووصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات، ومن بينها حالات الشفاء والوفاة، إلى 105792، وهي زيادة بنسبة 4 بالمئة عن أمس الاثنين.// انتهى //02:01ت م0248

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