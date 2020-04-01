شكرا لقرائتكم شرطة الحدود الشمالية: القبض على أربعة مواطنين ومقيم يصورون مخالفتهم لأمر منع التجول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-04-01 شرطة الحدود الشمالية: القبض على أربعة مواطنين ومقيم يصورون مخالفتهم لأمر منع التجول متابعات الخليج 365- واس صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة أشخاص يصورون مخالفتهم لأمر منع التجول وقيامهم بنشرها، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل من الله -، من تحديد هويتهم والقبض عليهم وهم أربعة مواطنين ومقيم سوري أعمارهم بالعقد الثاني، وذلك في مدينة عرعر ومحافظتي رفحاء وطريف، حيث جرى إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم. تابع جديد أخبار فيروس

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر









تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الحدود الشمالية: القبض على أربعة مواطنين ومقيم يصورون مخالفتهم لأمر منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.