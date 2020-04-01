شكرا لقرائتكم ترامب: تحدثت مع محمد بن سلمان وبوتين بشأن أسعار النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-04-01 ترامب: تحدثت مع محمد بن سلمان وبوتين بشأن أسعار النفط أكد أن المملكة وروسيا تتخذان إجراءات مشددة في مواجهة كورونا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه تحدث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أسعار النفط. Advertisements وتابع ترامب: قد أنضم لمحادثات ولي العهد وبوتين بشأن أسعار النفط إذا دعت الحاجة. في سياق آخر، شدد ترامب على أن المملكة وروسيا تتخذان إجراءات مشددة في مواجهة فيروس كورونا الجديد.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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