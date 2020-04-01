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فرق ميدانية في محايل لمتابعة وسائل السلامة والتعقيم
نفذت عملية رش عدد من أرصفة المحال التجارية في المحافظة
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
تواصل بلدية محايل حملاتها للقيام بأعمال تطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسة بالمحافظة والمراكز التابعة لها، حيث استهدفت تلك الحملات، اليوم، رش وتعقيم عدد من أرصفة المحال التجارية بالمحافظة، إضافة إلى حملات الرش اليومية التي تقوم بها في الشوارع والميادين والأماكن العامة بمختلف الأحياء السكنية.
وأوضح رئيس البلدية، سعيد علي حافظ، أن تلك الأعمال تأتي ضمن جهودها في تكثيف حملات التطهير والتعقيم وفي إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره؛ وذلك حفاظًا على سلامة الأهالي والسكان.
وأفاد بأن البلدية شكلت عددًا من الفرق الميدانية التي تهيب من خلالها بأصحاب المطاعم والبوفيهات والمنشآت الغذائية وما يماثلها إلى ضرورة التعاون معهم، والالتزام باتباع جميع وسائل النظافة والوقاية والتعقيم، مثمنًا للجميع مدى الاستجابة والوقوف جانبًا في خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية الشاملة لحماية المواطنين والمقيمين.
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