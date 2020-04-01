تجاوب مجتمعي مع منع التجول بمحايل

2020-03-31

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

شهدت الشوارع الرئيسية بمحافظة محايل عسير تمركز الأجهزة الأمنية؛ وذلك لتطبيق قرار منع التجول من أن رصد خلو الشوارع من السيارات والمارة، وتجاوُب المواطنين والمقيمين بالمحافظة والمراكز التابعة لها مع أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويأتي ذلك حرصًا على صحة وسلامة الجميع، وهو مؤشر على وعي متابعات الخليج 365 والمقيم.

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من جانبها، كثفت الأجهزة الأمنية بالمحافظة حضورها ومتابعتها تطبيقًا لأمر خادم الحرمين الشريفين بمنع التجول؛ للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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