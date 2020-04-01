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كلاب ومواشٍ تشرب المياه من حوض واحد في سوق المواشي بخميس مشيط!
عوضًا عن أرضية المكان المترسبة بالأعلاف والفضلات
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - خميس مشيط
يعاني سوق المواشي في خميس مشيط، من تلوث بيئي في جميع أركانه؛ مما يشكل خطرًا على المواشي بجميع أنواعها وعلى صحة الإنسان، عند ذبحها وأكلها، وفي حال التسوق أيضًا، كما يشهد السوق المخصص لبيع المواشي وجود موقع للأبقار مكشوف في العراء؛ ما ساعد من تواجد عدد كبير للكلاب تخالطها وتشاركها المأوى وشرب الماء من حوض واحد، عوضًا عن أرضية المكان المترسبة بالأعلاف وفضلات الأبقار والكلاب منذ سنوات.
ورصدت “متابعات الخليج 365” وجود هذه الكلاب بأعداد كثيرة منتشرة في جميع حظائر السوق وساحاته المكشوفة تشارك كل صنف من الحيوانات في شرب الماء والمأوى؛ مما قد يتسبب في عدوى لتلك المواشي بفيروس ربدي عن طريق لعاب الكلاب خلال شربها الماء من الأحواض والمبيت بموقع واحد وفي محيط بيئة تعج بجيف المواشي الميتة والمخلفات الملوثة.
“متابعات الخليج 365” رصدت العديد من الملاحظات بشأن السوق، ومنها أنه يديره عمالة إفريقية لا تعي ولا تهتم بنظافة أماكن المواشي، ولا تعمل على الحفاظ عليها قبل بيعها للمواطنين.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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