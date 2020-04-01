محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة العمانية": المتوفي مواطن يبلغ من العمر 72 عامًا أعلنت سلطنة عمان تسجيل أول حالة وفاة لمواطن عماني مصاب بمرض كورونا ( كوفيد -19).

وأوضحت وزارة الصحة العمانية، الثلاثاء، أن المواطن يبلغ من العمر 72 عامًا, مبينة أنها أول وفاة تسجل في السلطنة بمريض مصاب بهذا المرض.

سلطنة عمان وزارة الصحة العمانية فيروس كورونا الجديد سلطنة عمان تعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بـ "كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-01 أعلنت سلطنة عمان تسجيل أول حالة وفاة لمواطن عماني مصاب بمرض كورونا ( كوفيد -19).

وأوضحت وزارة الصحة العمانية، الثلاثاء، أن المواطن يبلغ من العمر 72 عامًا, مبينة أنها أول وفاة تسجل في السلطنة بمريض مصاب بهذا المرض.

Advertisements 01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 12:48 AM "الصحة العمانية": المتوفي مواطن يبلغ من العمر 72 عامًا "الصحة العمانية": المتوفي مواطن يبلغ من العمر 72 عامًا أعلنت سلطنة عمان تسجيل أول حالة وفاة لمواطن عماني مصاب بمرض كورونا ( كوفيد -19).

وأوضحت وزارة الصحة العمانية، الثلاثاء، أن المواطن يبلغ من العمر 72 عامًا, مبينة أنها أول وفاة تسجل في السلطنة بمريض مصاب بهذا المرض.

، سلطنة عمان تعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بـ "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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