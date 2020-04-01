«أحضر حلاقاً لمحل إقامته».. ضبط مواطن خالف الإجراءات الوقائية

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ألقت شرطة القصيم، القبض على مواطن خالف الإجراءات الوقائية والاحترازية وأحضر حلاقاً لمحل إقامته. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله مواطن يقوم بمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، إثر إغلاق محال الحلاقة الرجالية، وإحضار حلاق لمحل إقامته وتوثيق ذلك ونشره في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله تعالى - عن ضبطه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته للنيابة العامة لتطبيق العقوبة النظامية بحقه.

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