شكرا لقرائتكم خبر عن العريفي: صحة الإنسان من أولويات القيادة والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف د. العريفي إن سلامة وصحة الإنسان من الأولويات لدى الحكومة الرشيدة انطلاقا من القيم الدينية والحكمة في اتخاذ القرارات السياسية والسيادية.
منوهاً بالدعم الكبير من القيادة لجميع المنشآت الطبية العامة والخاصة، بالإضافة إلى التوجيهات والمتابعة أولا بأول من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -رعاه الله- لما يقدم للمرضى والخدمات كافة.
داعياً الله بالتوفيق والسداد للقيادة الرشيدة، وأن يحمي البلاد والعباد من كل مكروه.
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