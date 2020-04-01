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نقاط فحص حرارية للمتسوقين بالدمام

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بادرت البلدية شرق الدمام وبالتعاون مع مجموعة من المراكز التجارية الكبيرة بإنشاء نقاط فحص حرارية للمتسوقين خلال تسوقهم بتلك المراكز، تحت شعار «اطمن على صحتك»، استمرارا للجهود التي تبذلها للحد من انتشار فيروس «».

وأوضح رئيس بلدية شرق الدمام م. حاتم الغامدي أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجيهات أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير في مضاعفة الجهود المبذولة للتصدي للفيروس والتي تبدأ بالالتزام التام بسبل الوقاية الصحية ثم الكشف عن مصادر الانتشار وتحييدها.

وأبان م. الغامدي أن تلك المبادرة تهدف للمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين ومرتادي مراكز التسوق، كما تهدف إلى نشر الوعي الكامل بالمسؤولية تجاه النفس وتجاه الآخرين للحيلولة دون انتشار الوباء ومحاصرته للقضاء عليه، وأن أفضل سبل الوقاية اليوم هي البقاء بالمنزل.

وشكر رئيس بلدية شرق الدمام المراكز التجارية المشاركة بهذه المبادرة ودعا المواطنين إلى مزيد من المشاركة بالملاحظات أو المقترحات .

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