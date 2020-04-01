شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: أمر الملك سلمان يؤكد الأسس الإنسانية للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

‏أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أن أمر خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بعلاج المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، على نفقة الدولة، يؤكد الأسس الإنسانية التي تسير عليها المملكة منذ تأسيسها، واستشعارها لأهمية المحافظة على النفس البشرية.

وبين سموه أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- حريصان على أن ينال كل فرد يعيش على أرض المملكة الحقوق الأساسية التي تكفل له الحياة الكريمة، مؤكداً أن المملكة بهذا الأمر، أكدت تميزها في معالجة هذه الجائحة، وأنها جعلت الإنسان في مقدمة أولوياتها.

مختتماً سموه بسؤال المولى -عز وجل- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ويحفظهما، وأن يمن على المرضى والمصابين بالشفاء، وأن يحفظ المملكة والمقيمين على أرضها من كل سوء.