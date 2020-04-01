شكرا لقرائتكم خبر عن 22 ألف زيارة لبوابة أمانة الشرقية الرقمية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الأمانة أنه تم إنجاز ٨٢٦ عملية خاصة بالمستفيدين فيما بلغ عدد الزيارات لبوابة الأمانة الرقمية من الفترة 8/ 3/ 2020م إلى 29 /3/ 2020م 22.658 زيارة، فيما بلغ عدد الزوار خلال نفس الفترة لبوابة الأمانة 18.683 زائرا، وبلغ عدد المخالفات الصادرة خلال نفس الفترة ٣٩٨ مخالفة.
وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن الأمانة أتاحت لجميع المستفيدين إنجاز معاملاتهم عبر منصة الأمانة والمرتبطة بمنصة «بلدي» بهدف إنجاز هذه الخدمات دون الحاجة إلى الحضور للأمانة أو البلديات التابعة لها، حيث توفر منصة الأمانة الإلكترونية العديد من الخدمات والتعاملات الإلكترونية بطريقة ميسرة، في ظل الاحترازات الوقائية التي تتخذها المملكة لمواجهة هذا الفيروس حفاظا على السلامة والصحة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر 22 ألف زيارة لبوابة أمانة الشرقية الرقمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.