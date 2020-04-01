شكرا لقرائتكم خبر عن 22 ألف زيارة لبوابة أمانة الشرقية الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز التعاملات الإلكترونية التي أنجزتها خلال الفترة من تاريخ 8 /‏3/‏ 2020م الى 29 /‏3/‏ 2020م، وذلك ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية التي قدمتها الأمانة عبر منصتها والمرتبطة بمنصة «بلدي»، والتي تأتي ضمن جهود الأمانة لمواجهة فيروس « كورونا ».

وأوضحت الأمانة أنه تم إنجاز ٨٢٦ عملية خاصة بالمستفيدين فيما بلغ عدد الزيارات لبوابة الأمانة الرقمية من الفترة 8/‏ 3/‏ 2020م إلى 29 /‏3/‏ 2020م 22.658 زيارة، فيما بلغ عدد الزوار خلال نفس الفترة لبوابة الأمانة 18.683 زائرا، وبلغ عدد المخالفات الصادرة خلال نفس الفترة ٣٩٨ مخالفة.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن الأمانة أتاحت لجميع المستفيدين إنجاز معاملاتهم عبر منصة الأمانة والمرتبطة بمنصة «بلدي» بهدف إنجاز هذه الخدمات دون الحاجة إلى الحضور للأمانة أو البلديات التابعة لها، حيث توفر منصة الأمانة الإلكترونية العديد من الخدمات والتعاملات الإلكترونية بطريقة ميسرة، في ظل الاحترازات الوقائية التي تتخذها المملكة لمواجهة هذا الفيروس حفاظا على السلامة والصحة العامة.