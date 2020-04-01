شكرا لقرائتكم خبر عن 29 ألف جولة رقابية تحاصر «كورونا» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أكدت أمانة المنطقة الشرقية أنها نفذت خلال الفترة الماضية، 29.280 جولة رقابية، أسفرت عن توجيه 9033 إشعارًا للمحلات التجارية والمخالفات، فيما تم خلالها إغلاق 1079، من خلال مشاركة 3304 أفراد في الجولات.

الإصحاح البيئي

وأبانت الأمانة أن عدد جولات الإصحاح البيئي بلغت 10.659جولة، فيما تم تعقيم 14.000 موقع، من خلال تسخير 12.000 ألف عامل لتطهير المرافق العامة، إضافة الى تسخير 2328 مراقبًا صحيًا؛ للقيام بجولات وحملات مراقبة ميدانية، واستخدام 1761 آلية للإصحاح البيئي في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

فحص درجات الحرارة

وشكلت الأمانة فرقًا في كافة أسواق النفع العام «الخضار، والفواكه، واللحوم، والأسماك»، ومسؤولية هذه الفرق فحص درجات الحرارة لكافة الباعة والمتسوقين، مشيرةً إلى توفير معقمات وقفازات وكمامات لكافة المتسوقين قبل دخولهم السوق.

وحدات تعقيم ذاتية

وأطلقت الأمانة عدة مبادرات بدأت عملها من محافظة الخبر، بإنشاء وحدات تعقيم ذاتية، يتم خلالها دخول المتسوق داخل هذه الوحدة قبل دخوله السوق وبعد خروجه، ويتم تعقيمه داخل هذه الوحدة بأدوات صحية وغير ضارة.

سيارات للتعقيم

ووفرت الأمانة عددًا من السيارات وعربات الضخ «سوبر سَكَرْ»، بطاقة استيعابية 15.000 لتر مكعب، يتم داخلها خلط 3000 لتر من المعقمات والمطهرات، إضافة إلى 12.000 لتر مكعب من المياه داخلها، وتقوم بعملية المزج بقوة للتأكد من انسجام المواد، ثم يتم رشها.

سحب وضخ

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وتتميز هذه السيارات بعملية سحب وضخ بقوة 3000 باوند، وبإمكانها أيضًا ضخ المعقمات والمطهرات لمسافة 40 مترًا، وتتميز بسرعتها بالتعقيم، إضافة إلى مكائن الضخ الأخرى التي تتميز بعملية ضخ بقوة 40 ألف باوند في الدقيقة، وتستخدم هذه المكائن لأول مرة في عملية التعقيم والتطهير لأسواق النفع العام، ومراكز التسوق، ومواقف السيارات، والأماكن المحيطة بأجهزة الصراف الآلي، وجميع المحلات بالمستثناة من قرار الإغلاق.

معقمات ومطهرات

وأكدت الأمانة أنه قد تم لغاية يوم أمس الأول، استهلاك ما يقارب أكثر من من 4 ملايين لتر مكعب من المياه والمعقمات والمطهرات في حاضرة الدمام.

خط دفاع

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن الأمانة سخرت كافة الإمكانيات، بحكم أن البلديات تعتبر خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا، وتركزت أعمال النظافة على الشوارع والطرق، بينما تركزت أعمال التعقيم والتطهير على أسواق النفع العام ومراكز التسوق ومواقف السيارات الخاصة بها والمواقع المخصصة «للمشي» وأجهزة الصراف الآلي والأماكن التي يرتادها الناس، وكافة مواقع البسطات في أسواق الخضار والفواكه وكذلك أسواق اللحوم والأسماك.

أسطوانات الغاز

وأضاف الصفيان أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الأمانة لمواجهة الجائحة، وتعقيم وتطهير كافة المحال غير المشمولة بقرارات الإغلاق، وكذلك محال بيع الغاز، بحيث يتم تعقيم كافة أسطوانات الغاز، وإلزام الجميع بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الأمانة على هذه المحال كافة.

كمامات وقفازات

وأكد أن هناك إجراءات أخرى للأمانة، وهي قياس درجة الحرارة للعاملين في جميع مراكز التسوق والمنشآت الغدائية بمعدل مرتين يوميًا، مع توفير الكمامات والمعقمات والقفازات أمام مراكز التسوق، وتعقيم كافة سلال وعربات التسوق، كما وضعت الأمانة كاميرات حرارية لرصد درجات الحرارة لجميع من يدخل الأسواق.