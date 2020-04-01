شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوافق على مبادرة «حي التعافي» لمجلس المسؤولية والان نبدء بالتفاصيل
وتستهدف المبادرة توفير موقع للعزل للحالات التي تتطلب رعاية طبية فائقة، في منطقة ملائمة خارج النطاق العمراني، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وبإشراف هيئة تطوير المنطقة الشرقية.
وأوضحت الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي حرم سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس أمناء المجلس، أن المبادرة جاءت من استشعار المجلس لأهمية الدور الوقائي في مساندة الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة -رعاها الله- في مواجهة هذه الجائحة، مبينةً أن المجلس وضمن عمله المستمر لتلمس الاحتياجات المجتمعية، والحاجة إلى إنشاء منطقة تكون مخصصة للعزل في حالات الأمراض المعدية والأوبئة -لا قدر الله- تسهم في توفير بيئة آمنة ومحفزة للمعزولين، وتساعد في إشعار المجتمع بالأمن ببعد هذه المواقع عن التجمعات السكنية.
مضيفةً أن المبادرة لقيت دعماً من سمو أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للمجلس، حيث وجه سموه بالمسارعة في التنسيق مع الجهات المعنية، والبحث عن الشركاء والمساهمين في تنفيذ المبادرة، لتكون واحدة من مخرجات المجلس في دعم جهود الدولة -أيدها الله- في وضع حلول لأي حالة طارئة، داعية أن يحمى الله البلاد من أي مكروه.
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