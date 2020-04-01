شكرا لقرائتكم خبر عن الخبر.. 10 أيام للمرحلة الثانية للتعقيم والوقاية والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت بلدية محافظة الخبر المرحلة الثانية لأعمال التعقيم والوقاية في الخبر والتي تستمر لمدة 10 أيام تشترك فيها البلدية بعدد 36 معدة، وبمساندة من إحدى الشركات الوطنية بعدد 10 معدات.

ويأتي ذلك استمرارا للجهود التي تبذلها البلدية للحد من انتشار فيروس «كورونا» وضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية.

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي أن المرحلة الثانية تشمل تعقيم طريق الملك عبدالله، وشارع الملك عبدالعزيز وكافة الشوارع الداخلية بأحياء الثقبة والخبر الجنوبية، وأحياء العزيزية، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها البلدية لضمان أعلى مستويات الحماية للمجتمع والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وثمن م. الزايدي مساندة إحدى الشركات الوطنية بالتعقيم والدعم باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات ووفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال، معربا عن اعتزازه بهذه المشاركة الوطنية، ومؤكدا أن مساندة الجهود الرسمية دلالة على حيوية المجتمع ومؤشر على تقدم الأمم للحفاظ على صحة أفراد المجتمع، لافتا إلى أنه يعكس مدى الوعي في تعزيز التكامل المؤسسي، مشيدا بجهود الكوادر البشرية المشاركة في هذه المهمة، مؤكدا أن برنامج التعقيم يهدف إلى الحفاظ على السلامة العامة وإبعاد الوطن عن أي مخاطر، ويأتي تماشيا مع الجهود المبذولة لمكافحة هذا الفيروس، باتخاذ كافة التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظا على الصحة العامة.