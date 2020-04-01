شكرا لقرائتكم خبر عن 30 برنامجا لتوعية 12 مليون شخص بالوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت إدارة التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية أن أكثر من 12 مليون شخص استفادوا من 30 برنامجا توعويا تتمثل في زيارات ميدانية لمراكز التموين والمنصات التوعوية داخل المنشآت الصحية، إضافة إلى الشاشات التلفزيونية في كافة المنشآت، وبث الرسائل والفيديوهات التوعوية عبر 22 منصة الكترونية عبر تويتر وواتس أب وسناب شات وإنستجرام ويوتيوب، فيما تم توزيع أكثر من 500 منشور توعوي «بوستر» في كافة منشآت التجمع الصحي الأول.
وبينت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أن هناك تعاونا مع جهات حكومية أخرى تتمثل في أمانة المنطقة الشرقية، والجمارك، وإدارة المرور، وفرع وزارة العمل بالمنطقة، إضافة إلى بعض الجهات والجمعيات الخيرية وتتمثل في جمعيات سواعد وجمعية كنف وجمعية همم ونادي الاتفاق الرياضي وهيئة الهلال الأحمر السعودي وجمعية أصدقاء البيئة وجمعية الإحسان بالموتى وجمعية العمل التطوعي وجمعية ترابط وفريق المشي للتطوع وجمعية الكلى، وذلك بهدف نشر الوعي وإيصال رسائل لجميع فئات المجتمع بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا واتباع التعليمات الصحية لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية بصحة وسلامة.
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