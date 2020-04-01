شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: أمر خادم الحرمين لفتة إنسانية من حاكم عادل والان نبدء بالتفاصيل
مبينا سموه أن هذا الأمر يمثل لفتة إنسانية من حاكم عادل وأب حان رحيم، حريص على سلامة وصحة الإنسان، وقائد متمسك بما جاء في الشريعة المطهرة من حث على الحفاظ على النفس البشرية، وحرص على حمايتها، وهو نهج أرساه قادة هذه الدولة منذ عهد الملك المؤسس -طيب الله ثراه-، حتى صار قيمة من قيم المملكة، فأضحت مملكة الإنسانية، بخيرها الذي شمل القاصي والداني.
مختتما سموه بدعاء المولى عز وجل أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالعون والتأييد، وأن يلهمهما ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يحفظ المملكة وشعبها والمقيمين فيها من شر هذه الجائحة، ويهيئ أسباب انحسارها وتلاشيها.
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