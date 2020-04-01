شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز الرقابة على مواقع بيع وتوزيع أسطوانات الغاز والان نبدء بالتفاصيل

ألزمت بلدية الخبر كافة محلات بيع أسطوانات الغاز بغسلها وتنظيفها قبل تسليمها للمستهلك وذلك ضمن مبادرة تسعى من خلالها لوصول الأسطوانات نظيفة لكافة المستهلكين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وضمن مبادرة القطاع البلدي كما تقرر تكثيف الرقابة على هذه المحلات لضمان تقيدها بالاشتراطات المختلفة. يذكر أن العديد من البلديات بالمنطقة الشرقية قامت بتعزيز الرقابة والتأكيد على العاملين في مواقع بيع وتوزيع «أسطوانات الغاز» للالتزام بالتعليمات والاشتراطات واتباع إجراءات تنظيف وتعقيم أسطوانات الغاز قبل تسليمها للمستفيد، حيث وقف مراقبو البلدية على هذه المحلات، لإلزام العمال بتنظيف وتعقيم جميع أسطوانات الغاز، كما قررت البلديات مواصلة أعمال الرقابة ضمن الجهود المختلفة التي تقوم بها منعا لتفشي هذا الفيروس.

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