شكرا لقرائتكم خبر عن مراقبة مراكز الأغذية على مدار الساعة بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

أشاد عدد من المواطنين والمقيمين بمحافظة الجبيل، بالجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف الجهات، وتقديم مختلف الخدمات، مشيرين إلى وجود وفرة كبيرة في مخزون المواد الغذائية، واللحوم، والخضراوات، والفواكه.

اهتمام كبير

وقال مواطنون، في جولة لـ«اليوم» على المراكز التجارية، ومحلات بيع الفواكه والخضراوات واللحوم الطازجة والصيدليات، في الجبيل البلد، والجبيل الصناعية، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل حكومتنا الرشيدة -أيدها الله-، بتوفير كل ما يحتاجونه من مواد غذائية.

رقابة مستمرة

وأكد المواطن «محمد الدوسري»، توفير كافة الخدمات، وسهولة الاتصال، وإحضار ما يطلبونه بأسعار مثل السابق، وفي أوقات سريعة، مضيفا: «جميع الأغراض متوافرة، والرقابة من الجهات المختصة مستمرة».

منتجات ضرورية

وأشار المواطن «حسن البوعينين»، إلى عدم وجود أي ازدحام في المراكز التجارية المتنوعة في المحافظة، وليس هناك أي نقص أو عجز في أي منتج من المنتجات الضرورية، بل على العكس، تسابقت المراكز التجارية في الجبيل على تقديم الجديد، وعدد كبير من المنتجات، بالإضافة إلى تسهيل عمليات البيع، بدعم قدراتها من المركبات والسائقين لتلبية الطلبات للمنازل.

رقابة يومية

وتابع: إن وزارة التجارة‬، تنفذ جولات رقابية يومية في الأسواق، للتأكد من الأسعار، مؤكدا أن الأسعار ثابتة، وأنه لم يلاحظ أي تغيير، وهناك تعاون من الجميع.

تدابير احترازية

ووضعت الهيئة الملكية بالجبيل، تدابير احترازية للأمن الغذائي في الأحياء العمالية، بتوفير مخزون غذائي يكفي لمدة 4 أشهر، وتقديم الوجبات الغذائية في مطاعم الأحياء، بالتنسيق مع ممثلي الشركات، وتوزيعها على مساكن العمال تجنبا للاختلاط، وتتقيد الأحياء العمالية بالاشتراطات الصحية كافة، ومنها تعقيم وتنظيف جميع المنشآت في الأحياء، وتقديم نشرات توعوية بلغات متعددة، لتعريف السكان بالتعليمات التي أقرتها وزارة الصحة.

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أحياء العمال

واتخذت الهيئة الملكية بالجبيل الإجراءات الاحترازية، داخل أحياء العمال في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين، وجميع التدابير الوقائية على مداخل ومخارج الأحياء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

عيادات مجهزة

وأفاد مشرف الخدمات الصحية بإدارة خدمات الأملاك بالهيئة الملكية بالجبيل أحمد المديرس بأن هناك جولات تفقدية على الأحياء وتطبق عليها الاشتراطات الصحية الأساسية، وتتوافر داخلها عيادات طبية مجهزة بغرف العزل الصحي، تحسبا لأي حالات يشتبه بها، مشيرا إلى ارتفاع معدلات التنظيف والتعقيم للأحياء إلى 4 مرات يوميا.

إيصال الأدوية

من ناحيته، أعلن مستشفى الجبيل العام عن إيصال الأدوية إلى المستحقين، دون ضرورة الحضور إلى المستشفى.

وفرة البضائع

وأكد المواطن «خليفة البوعينين»، أن جميع المحلات التجارية التي لم يشملها قرار المنع، مثل مراكز بيع المواد الغذائية، والمخابز، والصيدليات، لوحظ فيها وفرة في المعروض، وجميع البضائع الاستهلاكية متوافرة.

عروض مناسبة

واختتمت ”الخليج 365” جولتها على العديد من المستودعات ومحلات بيع الجملة، وهي مليئة بالمواد الغذائية والمستلزمات المنزلية، ولم تشهد أي نقص، بل إن المراكز تقدم عروضا مناسبة للشراء والتوصيل المجاني للمنازل.