«كبار العلماء»: أمر الملك بالرعاية الطبية للجميع مجانا ينطلق من قيم ديننا الإسلامي

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نوهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتقديم الرعاية الطبية مجانا للمواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة المصابين بفيروس كورونا الجديد في جميع المنشآت الطبية العامة والخاصة. وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء: إن هذا الأمر الكريم ينطلق من قيم ديننا الإسلامي الحنيف ومبادئه الكريمة، ومما تأسست عليه هذه الدولة المباركة التي جعلت التكافل بين أفراد المجتمع أسلوب حكم منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله. وأضافت الأمانة العامة: إن أمره الكريم -أيده الله- صورة من صور التكافل الحسي والمعنوي الذي تنعم به بلادنا ولله الحمد، ويضيف بعدًا متميزًا في الأمن الاجتماعي؛ ينعكس أثره الطيب المبارك على المواطن والمقيم على حد سواء، سائلين الله تعالى لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولحكومتهما الرشيدة التوفيق والإعانة، وجزيل الأجر والثواب.

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