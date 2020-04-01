شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يبحث تأمين احتياجات الفلسطينيين لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية، لتحديد الاحتياجات الضرورية لمواجهة وباء فيروس كورونا «COVID19» والحد من انتشاره بين أفراد الشعب الفلسطيني. وتمثلت الاحتياجات التي قدمها الجانب الفلسطيني في أجهزة التنفس الصناعي «المنفسات الآلية» وأجهزة المراقبة السريرية وأجهزة قياس العلامات الحيوية وأسرة العناية المركزة والأسرة العادية ومضخات للمحاليل الوريدية وأجهزة الأشعة السينية ومنفسات آلية للأطفال وطاولات للعمليات وأجهزة تخدير وأسرة للنقل. ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للمركز للوقوف مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة وباء كورونا المستجد.

وعلى جانب آخر قدم المركز حزمة من المواد الطبية كدعم لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة سقطرى في اليمن الشقيق. وأكد محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس أهمية مثل هذا الدعم ودوره في التخفيف من معاناة أهالي الأرخبيل، موجها شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ومركز الملك سلمان للإغاثة على وقوفهم مع المحافظة في مختلف المجالات. ويأتي ذلك ضمن سلسلة المساعدات الإنسانية المتواصلة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في كافة القطاعات وفي طليعتها القطاع الصحي.