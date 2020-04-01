شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يبحث تأمين احتياجات الفلسطينيين لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وعلى جانب آخر قدم المركز حزمة من المواد الطبية كدعم لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة سقطرى في اليمن الشقيق. وأكد محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس أهمية مثل هذا الدعم ودوره في التخفيف من معاناة أهالي الأرخبيل، موجها شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ومركز الملك سلمان للإغاثة على وقوفهم مع المحافظة في مختلف المجالات. ويأتي ذلك ضمن سلسلة المساعدات الإنسانية المتواصلة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في كافة القطاعات وفي طليعتها القطاع الصحي.
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