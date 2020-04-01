شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 كرتون تمور لمتضرري السيول في عدن والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أول أمس، 1500 كرتون من التمور للمتضررين من الأمطار والسيول في مخيمات النازحين بمحافظة عدن، استفاد منها 1500 أسرة. ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع مواد غذائية وإيوائية على النازحين والمتضررين من الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدد من المحافظات اليمنية.

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