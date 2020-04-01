شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تطلق منصة المزاد الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل
ويعزز المزاد الإلكتروني مبدأ الشفافية والنزاهة، ويرفع مستوى التنافسية بالإضافة إلى إمكانية التحقق من أهلية المشاركين في المزاد، والحد من الصعوبات في إجراء المزادات الحضورية، حفاظاً لحقوق جميع الأطراف.
وكانت الوزارة قد أطلقت المنصة emazad.sa بشكل تجريبي، وشملت المرحلة التجريبية إقامة أربعة مزادات مختلفة على ستة عقارات بمشاركة أكثر من 60 مزايداً، لتتجاوز قيمة العقارات المطروحة في المنصة 15 مليون ريال. وتتم خطوات إسناد المزاد من قبل المحكمة ومن ثم إدخال تفاصيل المزاد والإعلان عن طريق وكيل البيع ويتم التحقق من أهلية المزايدين والملاءة المالية في النظام وتسجيل المزايدين بشكل إلكتروني، بعد ذلك ينطلق المزاد بين الأطراف حتى تتم الترسية وإصدار فاتورة السداد من النظام، بالإضافة إلى إرسال محضر البيع للقاضي من قبل وكيل البيع إلكترونياً، حتى تصدر الموافقة على محضر البيع وإفراغ العقار من قبل القاضي إلكترونياً أيضاً.
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