شكرا لقرائتكم خبر عن رابط لاستقبال طلبات الاستفادة من «برا بمكة» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر موقعها على تويتر رابطا لاستقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من حملة «برا بمكة»، التي وجه بإطلاقها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مؤخرا، لإتاحة الفرصة للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة. وتهدف الحملة إلى رصد الأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة بتوقف نشاطها خلال ساعات تطبيق منع التجول، والأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة، وتقديم الدعم لهم، لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة بالإمارة. ووجه سمو الأمير خالد الفيصل بتشكيل لجنة في كل محافظات المنطقة لرصد الحالات التي تستحق المساعدة.

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