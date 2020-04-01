شكرا لقرائتكم خبر عن مباني «الأمر بالمعروف» المخصصة للحج تحت تصرف «الصحة» والان نبدء بالتفاصيل

وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن السند، بتخصيص عدد من مباني الرئاسة العامة في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران، ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة للاستفادة منها في الحجر الصحي أو ما تراه الوزارة ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها بلادنا -حرسها الله- في مواجهة فيروس كورونا قياماً بواجبها الشرعي والوطني. وتعتبر مباني الرئاسة العامة المخصصة لأعمال الحج عالية الجودة في الإنشاء والتصميم، ووفق أعلى المواصفات وتحوي كل الخدمات الحيوية وتتكون من أجنحة وغرف تتسع لـ ٢١٣ سريراً مهيأة بأثاث جديد ومكاتب وصالات وأجهزة حاسب آلي وغيرها.

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