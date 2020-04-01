شكرا لقرائتكم خبر عن دليل لمزاولة الطب التكميلي للأفراد والمنشآت والان نبدء بالتفاصيل
وأشار إلى أن منشآت الطب البديل والتكميلي قد تم تقسيمها إلى ثلاث فئات هي: عيادة، مركز لممارسة واحدة، ومجمع الطب التكميلي يمكنه تقديم أكثر من ممارسة تحت سقف واحد بممارسين مسجلين ومصنفين مهنيا من قبل المركز الوطني، منوها بأن الموقع الإلكتروني للمركز سيوفر جميع المعلومات والتفاصيل عن هذا الدليل قريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر دليل لمزاولة الطب التكميلي للأفراد والمنشآت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.