متى تبدأ إيطاليا بالتعافي من "كورونا"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مايك ريان، كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إن إجراءات العزل العام والتدابير الصارمة في إيطاليا خلال الأسبوعين الماضيين، ستؤدي قريبا إلى استقرار وضع وباء كورونا.
وشدد مايك ريان، خلال مؤتمر صحفي، على أن المتابعة اليقظة ستكون ضرورية، مضيفا: "نأمل في أن تكون إيطاليا وإسبانيا على وشك الوصول إلى ذلك، لكن الفيروس لن ينحسر من تلقاء نفسه ويلزم محاربته من خلال جهود الصحة العامة".
وفيما يتعلق بإيطاليا، قال ريان: "يجب أن نبدأ في رؤية الاستقرار.. الحالات التي نراها اليوم تعكس بالفعل التعرض للإصابة قبل أسبوعين".
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