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110 إصابات جديدة بكورونا و 50 حالة تعافت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 50 حالة جديدة، ووفاة حالتين لمقيمين في المدينة المنورة، وذلك بحسب ما أوضحه المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي أمس.

وقال العبدالعالي إن أغلب المصابين في وضع مطمئن ومستقر، باستثناء 31 في حالة حرجة، مبينا أن المرحلة المقبلة امتداد لمراحل الحماية والوقاية، داعيا المواطنين والمقيمين على أرض المملكة إلى التقيد بالإجراءات الصحية والرسمية.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل ومنع التجول أو الاختلاط، والعناية بالنظافة الشخصية، وغسل الأيدي باستمرار، داعيا المواطنين إلى الاستفادة من خدمة التقييم الذاتي في خدمة «موعد» التي تقدمها وزارة الصحة.

وقال المتحدث باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ إن هناك «خلية أزمة» تعمل على مدار الساعة لدراسة طلبات التنقل بين المدن والتعامل معها بحسب أولوية الحالات، مشيرا إلى تطبيق العقوبات بحق كل من يخالف إجراءات منع التنقل أو الحظر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن هناك رقابة كاملة على أسعار السلع عبر كل المنافذ، مضيفا أنه جرى تسجيل ارتفاع في أسعار بعض الفواكه والحمضيات، وخلال الأيام المقبلة ستشهد وفرة في الحمضيات لتلبي احتياجات السوق المحلي، مبينا أنه جرى رصد1361 مخالفة رفع للأسعار خلال 3 أيام والغرامات على المتلاعبين تصل إلى مليون ريال.

من جهة أخرى غادرت 2500 حالة من جميع مناطق المملكة دور الضيافة الصحية بعد ما أمضوا فيها 14 يوما، وكانت نتائجهم سلبية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19). وبينت الصحة أن جميع الحالات التي غادرت هم ممن استكملوا الإجراءات الطبية والفحوصات المطلوبة وسط متابعة من كوادر طبية متكاملة من أطباء وأخصائيين وممرضين.

وأمنت الصحة مختلف الخدمات للنزلاء وتوفير احتياجاتهم من خارج الفندق في أي وقت، إلى جانب تواصلها مع النزلاء اجتماعيا ونفسيا وتوعيتهم عبر الشاشات الداخلية في دور الضيافة ومن خلال رقم مخصص للتوعية والاستشارات الطبية والنفسية، مبينة أنها عمدت أيضا إلى التعاون مع هيئة الطيران المدني لنقل النزلاء الذين يعيشون خارج المدينة التي قضوا فيها مدة الحجر الصحي عن طريق الطائرات.

حالتان ارتبطتا بالسفر وهما معزولتان منذ قدومهما من الخارج

108 حالات كانت نتيجة مخالطات لمصابين سابقين

50 حالة جديدة تعافت

الحالات الجديدة بحسب المدن

الرياض.............................................. 33

جدة.................................................. 29

مكة المكرمة...................................... 20

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القطيف............................................... 7

الخبر.................................................... 4

الدمام................................................. 3

المدينة المنورة.................................... 3

الهفوف.............................................. 2

الظهران.............................................. 2

جازان................................................... 2

البدائع................................................. 1

أبها.................................................... 1

خميس مشيط...................................... 1

رأس تنورة ........................................... 1

الخفجي ............................................. 1

إجمالي الحالات: 1563