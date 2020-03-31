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رش وتعقيم أجهزة الصراف الآلي بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

شهدت محافظة جدة أمس عمليات رش وتعقيم لأجهزة الصراف الآلي للبنوك المحلية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ومواصلة الإجراءات للجهود التي تبذلها حكومة المملكة في التعامل مع الفيروس، وحفاظا على صحة وسلامة الجميع، وتوفير أقصى درجات الوقاية للمواطنين والمقيمين.

وخصصت أمانة المحافظة فرقا مدعمة بآليات ومعدات لعمليات التطهير والتعقيم المستمر وبشكل مكثف لهذه الأجهزة وتوفير ما يلزم، لتنفيذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى كورونا، حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين، الذين يستخدمون الأجهزة خارج أوقات منع التجول.

ووجهت الأمانة عموم المواطنين والمقيمين لضرورة ارتداء الكمامات والقفازات، والحرص على تعقيم الأيدي، أثناء إمساك مقابض الأبواب في غرف الصراف الآلي، أو المستخدمة من خلال السيارات على الشوارع، والضغط على الأزرار لتنفيذ مختلف العمليات، وترك مسافة كافية بين كل عميل وآخر، وذلك من أجل سلامة وصحة الجميع.