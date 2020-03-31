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رش وتعقيم أجهزة الصراف الآلي بجدة

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رش وتعقيم أجهزة الصراف الآلي بجدة
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

شهدت محافظة جدة أمس عمليات رش وتعقيم لأجهزة الصراف الآلي للبنوك المحلية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المستجد «كوفيد-19»، ومواصلة الإجراءات للجهود التي تبذلها حكومة المملكة في التعامل مع الفيروس، وحفاظا على صحة وسلامة الجميع، وتوفير أقصى درجات الوقاية للمواطنين والمقيمين.

وخصصت أمانة المحافظة فرقا مدعمة بآليات ومعدات لعمليات التطهير والتعقيم المستمر وبشكل مكثف لهذه الأجهزة وتوفير ما يلزم، لتنفيذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى كورونا، حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين، الذين يستخدمون الأجهزة خارج أوقات منع التجول.

ووجهت الأمانة عموم المواطنين والمقيمين لضرورة ارتداء الكمامات والقفازات، والحرص على تعقيم الأيدي، أثناء إمساك مقابض الأبواب في غرف الصراف الآلي، أو المستخدمة من خلال السيارات على الشوارع، والضغط على الأزرار لتنفيذ مختلف العمليات، وترك مسافة كافية بين كل عميل وآخر، وذلك من أجل سلامة وصحة الجميع.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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