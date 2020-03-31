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التجارة تتوعد المتلاعبين بالأسعار بغرامة مليونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جيهان حداد - مكة المكرمة

ارتفعت أسعار البرتقال والليمون في أسواق العاصمة المقدسة بسبب زيادة الإقبال الكبير من المواطنين والمقيمين لقناعة البعض بأهميتها في تعزيز المناعة لاحتوائها على فيتامين سي للوقاية من فيروس كورونا.

وتجولت «مكة» في مراكز التسوق ومحلات الخضراوات، حيث أوضح الباعة أن الأسعار تتراوح بين 10 و16 ريالا للكيلو الواحد، بينما تتوفر بالسوق كميات تكفي احتياجات الجميع، مشيرين إلى ضرورة حصول المستهلك على احتياجه وعدم المبالغة في التخزين، مما يتسبب في رفع الأسعار.

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وقال أحد التجار إن السبب وراء رفع الأسعار هو عدم قدرتهم على الوصول إلى الأسواق في ظروف جائحة كورونا التي نمر بها وأيضا فإن بعض المواطنين والمقيمين يشترون بكميات كبيرة تؤدي إلى نفاد الكميات المعروضة في وقت وجيز.

من جانبها أوضحت وزارة التجارة للصحيفة بخصوص الإجراءات وارتفاع الأسعار في ظل هذه الظروف أنها ترصد وتتابع الأسعار المحلية للمواد التموينية والضرورية يوميا من خلال الجولات الرقابية على منافذ البيع في مناطق المملكة كافة، والتي بلغت 37 ألف جولة خلال الفترة من 1 إلى 24 مارس الحالي.

وأشارت إلى أن السلع تخضع لتأثير المتغيرات العالمية فيما يخص الأسعار، والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى ارتفاع أسعار بعض السلع على مستوى دول العالم، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها في المملكة، مبينة أنها تلقت 21 ألف بلاغ مغالاة في الأسعار منذ بداية مارس الحالي، وباشرت الفرق الرقابية هذه البلاغات واتخذت الإجراءات النظامية بخصوصها.

ونبهت إلى أنه في حال لاحظ المستهلك ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية والضرورية، عليه رفع بلاغ عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو من خلال الاتصال بمركز البلاغات (1900)، وكذلك بمركز البلاغات الموحد للمستهلك (بينة) على الرقم 935.