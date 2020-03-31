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تعقيم 4 ملايين م ٢ من سجاد المساجد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المرحلة الأولى من برنامج تعقيم ونظافة المساجد بمختلف مناطق المملكة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين مرتادي بيوت الله، ومواكبة لجهود القيادة في التصدي لفيروس كورونا.

جاء ذلك في تقرير صادر عن الوزارة أوضح أن عدد المساجد التي تم تعقيمها حتى تاريخ أمس الأول بلغ 8724 مسجدا وجامعا في مختلف مناطق المملكة، شملت أعمال الصيانة والتعقيم (4.362.000) متر مربع من السجاد، و(17.448.000) من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام، إلى جانب تعقيم 15 ألف قطعة من السجاد المستطيل و(523.440) دولابا وحاملة مصاحف، و(69.792) ألف دورة مياه، و(50) مغسلة أموات.

وشارك في عمليات التعقيم والنظافة (12) ألف عامل وفني صيانة من كوادر شركات وطنية متخصصة في أعمال الصيانة والتشغيل وفق معايير عالية الدقة، كما راقب وأشرف على التنفيذ (1200) موظف إداري ومشرف صيانة ومراقب مساجد من أبناء الوطن بمختلف فروع الوزارة الـ13 بمناطق المملكة.

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وأوضحت الوزارة أنها بدأت العمل اليوم في تنفيذ المرحلة الثانية والتي تستمر حتى يتم الانتهاء من تعقيم كافة المساجد المشمولة بعقود الصيانة والتشغيل وغير المشمولة في مختلف مناطق المملكة ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تنفذها في خدمة بيوت الله والعناية بها.

يذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ كان قد أصدر أخيرا تعميما إلى جميع فروع الوزارة والمرافق المرتبطة بها بتكليف شركات الصيانة والنظافة البدء بتعقيم المساجد والجوامع عقب إغلاقها لتكون مهيأة لاستقبال المصلين عقب انتهاء إيقاف الجمعة والجماعات في المساجد الذي أفتت به هيئة كبار العلماء ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

من المرحلة الأولى لتعقيم مساجد وجوامع مناطق المملكة:

عدد المساجد التي تم تعقيمها: 8724 مسجدا وجامعا