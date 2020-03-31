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أمير الشرقية يوافق على مبادرة مجلس المنطقة «حي التعافي»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

وافق أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، الأمير سعود بن نايف، على مبادرة حي التعافي، إحدى مبادرات المجلس للمساهمة في مواجهة جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19» .

وأوضحت حرم أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس أمناء المجلس الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، أن المبادرة جاءت من استشعار المجلس لأهمية الدور الوقائي في مساندة الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في مواجهة هذه الجائحة، مبينة أن المجلس من ضمن عمله المستمر تلمس الاحتياجات المجتمعية، والحاجة إلى إنشاء منطقة تكون مخصصة للعزل في حالات الأمراض المعدية والأوبئة تسهم في توفير بيئة آمنة ومحفزة للمعزولين، وتساعد في إشعار المجتمع بالأمن ببعد هذه المواقع عن التجمعات السكنية، وأضافت أن المبادرة لقيت دعما من أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للمجلس، حيث وجه بالمسارعة في التنسيق مع الجهات المعنية، والبحث عن الشركاء والمساهمين في تنفيذ المبادرة، لتكون واحدة من مخرجات المجلس في دعم جهود الدولة في وضع حلول لأي حالة طارئة حمى الله البلاد من أي مكروه .

يذكر أن المبادرة تستهدف توفير موقع للعزل للحالات التي لا تتطلب رعاية طبية فائقة، في منطقة ملائمة خارج النطاق العمراني، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وبإشراف هيئة تطوير المنطقة الشرقية.