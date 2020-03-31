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منصة الكترونية للمزادات القضائية تغني عن الحضور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق منصة المزاد الالكتروني التي تمكن المستفيدين من المشاركة في المزادات القضائية الكترونيا دون الحاجة للحضور تيسيرا عليهم، بدءا من مدينة الرياض، على أن تتوسع لاحقا لتشمل جميع مدن المملكة.

وتمكن المنصة المحاكم من إدارة عملية تصفية الأموال الثابتة والمنقولة، وطرحها للبيع بشكل الكتروني كامل، مما يتيح لجميع المشاركين إمكانية الدخول والمزايدة بشكل مباشر، دعما لتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع، والمضي قدما نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي.

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ويعزز المزاد الالكتروني مبدأ الشفافية والنزاهة، ويرفع مستوى التنافسية، إضافة إلى إمكانية التحقق من أهلية المشاركين في المزاد، والحد من الصعوبات في إجراء المزادات الحضورية، حفاظا لحقوق جميع الأطراف.

وكانت العدل أطلقت المنصة emazad.sa بشكل تجريبي بتشغيل من شركة ثقة لخدمات الأعمال، وشملت المرحلة التجريبية إقامة أربعة مزادات مختلفة على ستة عقارات بمشاركة 60 مزايدا، لتتجاوز قيمة العقارات المطروحة في المنصة 15 مليون ريال.

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